انخفاض أسعار السلع الأسبوع المقبل هل هذا الخبر حقيقة أم شائعة

بعد أن ازدادت أسعار أغلب السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الأوان الأخيرة، بدء عدد كبير من المواطنين في الشكوى من زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل مفاجئ، لذلك بدأت الحكومة في اتخاذ كل القرارات والإجراءات اللازمة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق، لذلك تساءل الجميع عن تلك الإجراءات وهل ستنخفض الأسعار فعلاً أم لا، لذلك سوف نوضح لكم حقيقة انخفاض أسعار السلع بالتفصيل في السطور التالية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة واستصلاح الزراعي السيد القصير، ووزير التجارة التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وعدد من ممثلي الدولة وذلك لمحاولة ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق.

كما قال رئيس الوزراء في الاجتماع أنه تم رصد ارتفاع شديد جدًا في أسعار أغلب السلع خلال الفترة الماضية لذلك سيعمل الجميع على وضع خِطة محكمة لضبط كل الأسعار في الأسواق وخاصةً السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والفول، وكذلك الخضروات وغيرها مثل الطماطم والبصل والجزر، وفي الأيام المقبلة ستشهد الأسواق وفرة في جميع السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية المصرية.

كما أكد وزير التموين الدكتور علي المصلحي أن ما تم في الاجتماع يهدف إلى تحديد عدد من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين. كما أوضح سيادته أن تدخل الحكومة في ضبط الأسعار سوف يحقق قدر كبير جدًا من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كما أنه طلب من الجهات المعنية ضرورة مراقبة الأسواق المحلية حتي يتم السيطرة على الأسعار بشكل كبير ومنع التجار من التلاعب بها، كما أن الأيام القادمة ستشهد تنظيم مبادرات لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.