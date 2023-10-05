حقيقة إلغاء بطاقة التموين غي شهر أكتوبر واستبدالها بالكارت الموحد.. وزارة التموين المصرية

هناك العديد من الأخبار المنتشرة حول إلغاء بطاقة التموين وبدأت عمليات البحث تتزايد عن تلك الموضوع، ثم حصول المواطنين على الكارت الموحد الذي سوف تحصل علية من خلال مكتب التموين، حيث صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اختيار هذا الأمر وأنه ليس اجباري على المواطنين، لذلك لم يتم تحميل المواطنين أي مبالغ مادية للتغيير إلى النظام الجديد.

حقيقة إلغاء بطاقة التموين فى أكتوبر 2023

لقد انتشرت الأخبار حول إلغاء بطاقة التموين من خلال التواصل الاجتماعي وذلك دون ذكر الأسباب والأهداف المحددة، حيث قامت وزارة التموين بسرعة طمأنينة المواطنين أن الدعم مستمر ولن يتم رفعه عن المواطنين، ولكن سوف يتم تغيير بطاقة التموين إلى النظام الجديد وهو نظام الكارت الموحد، لذلك سوف يتم تطبيق هذا النظام في بعض المحافظات.

إلغاء بطاقة التموين واستبدالها بالكارت الموحد

تحدث أحد المسؤولين في وزارة التموين عن قرار هام بشأن إلغاء البطاقة التموين وتحويلها إلى الكارت الموحد فهو مثل بطاقة التموين يتم استخراجه من خلال مكتب التموين الحديث المتواجد داخل المحافظات من مستحقي الدعم التمويني، فيمكن من خلاله توفير السلع التموينية والخبز المدعم بشكل شهري للمواطنين، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للاتصالات.

كما قامت الوزارة بتحديد حصة السلع التموينية والخبز المدعم أيضًا وحقوق المواطن لدى هيئة التأمين الصحي والخدمات البريدية، كما نوهت الوزارة بأن الكارت سيصدر مجاناً من غير أي تكلفة على المواطنين فيمكن الحصول عليه من خلال مكتب البريد والمكاتب التموينية في الوقت المحدد وهذا لنظام الكارت الموحد.