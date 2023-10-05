رابط التسجيل في مسابقة البريد المصري 2023 والشروط والأوراق المطلوبة

فتحت هيئة البريد المصرية باب التسجيل في عدد من الوظائف الشاغرة، في فروع الهيئة الموزعة على جميع محافظات المصرية، هذا ما دفع كثير من الشباب إلى البحث عن رابط التسجيل في المسابقة، والإطلاع على الشروط التي وضعتها في الهيئة للالتحاق بالوظائف.

رابط التسجيل في مسابقة البريد المصري 2023

يتم التقديم في المسابقة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبريد المصري، بهدف توفير وقت ومجهود الشباب والتقليل من الازدحام في الفروع المختلفة، وفي السطور التالية نتابع معكم طريقة التسجيل في المسابقة.

التوجه المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة البريد المصري.

الضغط على زر الوظائف الخالية.

ينتقل بك الموقع إلى جميع الوظائف الشاغرة المتاحة في المسابقة، اختر منها الوظيفة الملائمة للمؤهل الدراسي وتخصصك.

سجل جميع البيانات الموجودة في استمارة التوظيف أمامك.

يجب إرفاق وتحميل كل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة في استمارة.

يلزمك مراجعة البيانات السابقة والتأكد من صحة كل المستندات قبل الضغط على أيقونة التقديم.

شروط التقديم في مسابقة البريد المصري 2023

حددت هيئة البريد عدد من الشروط والقواعد التي يلزم انطباقها على كل المتقدمين والحصول على الوظيفة وهي كالتالي.

حصول المتقدم على الجنسية المصرية.

أن يحصل المتقدم للوظيفة على مؤهل دراسي مناسب لها.

تمتع المتقدم للوظيفة على قدر كافي من اللياقة البدنية تمكنه من ممارسة عمله، مع مراعاة اللياقة الذهنية المناسبة لطبيعة الوظيفة.

حصول المتقدم للوظيفة على شهادة خبرة.

الوظائف المتاحة في مسابقه البريد المصري

أتاحت هيئة البريد عدد متنوع من الوظائف الذي يناسب كثير من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا ومنها.