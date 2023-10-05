الأن.. سعر اشتراك القطار 2023 لطلبة الكليات والمدارس والاوراق المطلوبة للأشتراك

يعتبر القطار أهم وسائل النقل ووسائل المواصلات التي يثق بها ملايين المواطنين في مصر،ويرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر اشتراك القطار 2023 وإجراءات استخراج الاشتراك خاصة لأنه يتمتع بالعديد من المزايا التي تتمتع بها السكك الحديدية وفوق ذلك يحصل على سهولة الركوب وسرعة الوصول مقارنة بالعديد من وسائل النقل الأخرى.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في القطار

قررت سلطات السكك الحديدية بالنظر في بداية العام الدراسي الجديد حيث أن هناك عدة خطوات سيتخذها من يرغب في الاشتراك في القطار، كما وضحت المستندات الضرورية للاشتراك:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمشترك.

2 صور شخصية حديثة.

شراء نموذج اشتراك قطار بقيمة 5 جنيه

إذا كنت طالبا فيجب عليك تقديم نموذج اشتراك قطار معتمد من المدرسة.

بالنسبة للموظفين أو موظفي القطاع الخاص يجب عليك إحضار نموذج اشتراك قطار معتمد من صاحب العمل.

طريقة الاشتراك في القطارات 2023

أسعار اشتراك القطارات لعام 2023 وخطوات استلام الطلب هي الحصول على استمارة طلب القطار “استمارة 100 مواصلات” من خلال مكاتب طلب القطارات بالمحطات والمحافظات المختلفة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة داخل النموذج وإرفاق الطلب مع صورة شخصية للمشترك ماعدا استمارة الموافقة يجب تقديم الاستمارة إلى مكتب الاشتراكات بمحطة سكك حديد مصر بعد التأكد من مطابقة البيانات المسجلة في الاستمارة للبيانات الشخصية للطالب بالإضافة إلى الصورة أعلاه تحتوي على ختم الهيئة الإدارية للجمهورية.

طريقة استخراج اشتراك القطار للطلاب 2023

يمكن للطلاب أيضا الحصول على اشتراك في القطارات المختلفة عن طريق طلب نموذج المراجعة 256 من مكتب طلب تذاكر السكك الحديدية وإرفاق صورتهم الشخصية في المربع المخصص أعلى النموذج و شعار الجمهورية وختم الصورة الشخصية ويجب أن تحتوي على ختم الجامعة أو المدرسة على ظهره ويؤكد التحقق من مطابقة البيانات المسجلة للبيانات الشخصية و يتم بعد ذلك تسليم نموذج طلب القطار إلى المكتب المختص بمحطة السكة الحديد.