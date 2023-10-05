الكاف يُعلن..موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2024 في شهر أكتوبر والقنوات الناقلة له

تعتبر بطولة كأس الأمم الأفريقية من أكثر البطولات أهمية بالقارة السمراء عموماً وكذلك على مستوى المنتخبات حيث أنها تحرص دائماً على خوض المنافسات القوية والشرسة من أجل المحافظة على مكانتها على القارة وضمان السيادة كذلك والفوز باللقب، كما أن النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا وهي النسخة الـ 34 في تاريخ البطولة المميز سوف تقام في بداية العام الجديد 2024 وسيكون في استقبالها ساحل العاج.

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا

من المقرر أن يستضيف ساحل العاج النسخة الـ 34 من كأس الأمم الأفريقية لذا فقد قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإعلان بشكل رسمي عن موعد قرعة كأس أمم أفريقيا، كما صرح الأمين العام للاتحاد الأفريقي أن النسخة الرابعة والثلاثون سوف تقام في شهر سبتمبر لعام 2023، الجدير بالذكر أن كاف كان قد أعلن رسمياً في شهر مايو الماضي عن تحديد يوم 12 من شهر أكتوبر الذي سوف تقام فيه قرعة كأس أمم أفريقيا.

اهم القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا

من المفترض أن يتم نقل قرعة كأس أمم أفريقيا عبر القناة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأفريقى من خلال موقع يوتيوب، بالإضافة إلى شبكة قنوات beIN Sports التابعة لدولة قطر حيث أنها تعتبر هي الناقل الحصري للبطولات على مستوى منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الجدير بالذكر أنه سوف تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية عن طريق مشاركة نحو 24 منتخ وتعتبر هذه هي النسخة رقم 3 التي تشهد هذا العدد من المنتخبات التي تشارك في البطولة وذلك منذ عام 2019.