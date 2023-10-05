أخبار التعليم

“ملازمنا” احصل على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

eslamayaمنذ يومين
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موقع ملازمنا نتائج سادس اعدادي العراق
موقع ملازمنا نتائج سادس اعدادي العراق

بالتزامن مع نهاية الأسبوع الماضي كان قد انتهى طلاب السادس الاعدادي في مختلف المحافظات العراقية من أداء امتحانات الدور الثاني حيث أن الدور الثاني من امتحانات الصف السادس الاعدادي يلعب دوراً غاية الأهمية في المسيرة التعليمية لطلاب هذه المرحلة، كما أن هذه الامتحانات تمثل دوراً مهماً كذلك في تقييم أداء الطلاب الدراسي، وعقب أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بقى دور انتظار النتائج على أحر من الجمر بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم كذلك، حيث تعتبر هذه هي النتائج الحاسمة بالنسبة لهم.

موقع ملازمنا نتائج سادس اعدادي العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن بدء عمليات تصحيح ومراجعة الاختبارات في مختلف المواد الدراسية، كما أكدت على إتمام عملية التصحيح بشكل دقيق وفي منتهى الشفافية حتى يتم تقييم كل طالب وأخذ الدرجة التي يستحقها، و أكدت كذلك على أنه عقب الانتهاء من عملية التصحيح بالكامل سوف تستعد بعد ذلك لإعلان النتائج وأنه من المرتقب أنها سوف تكون متوفرة في الفترة القريبة القادمة عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم العراقية وكذلك عبر المواقع التعليمية الأخرى على الانترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

في حال معرفة نتائج السادس الاعدادي عند ظهورها يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع ملازمنا نتائج السادس الاعدادي.
  • يتم النقر على تبويب قسم نتائج السادس الاعدادي دور ثاني لعام
  • سوف يطلب الموقع من المستخدم بعد ذلك تعبئة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب يتم إدراجه في الحقل المخصص له.
  • ثم يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب من القائمة المنسدلة.
  • وأخيراً يتم الضغط على خيار عرض النتيجة.
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eslamayaمنذ يومين
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