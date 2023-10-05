“ملازمنا” احصل على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

بالتزامن مع نهاية الأسبوع الماضي كان قد انتهى طلاب السادس الاعدادي في مختلف المحافظات العراقية من أداء امتحانات الدور الثاني حيث أن الدور الثاني من امتحانات الصف السادس الاعدادي يلعب دوراً غاية الأهمية في المسيرة التعليمية لطلاب هذه المرحلة، كما أن هذه الامتحانات تمثل دوراً مهماً كذلك في تقييم أداء الطلاب الدراسي، وعقب أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات بقى دور انتظار النتائج على أحر من الجمر بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم كذلك، حيث تعتبر هذه هي النتائج الحاسمة بالنسبة لهم.

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قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن بدء عمليات تصحيح ومراجعة الاختبارات في مختلف المواد الدراسية، كما أكدت على إتمام عملية التصحيح بشكل دقيق وفي منتهى الشفافية حتى يتم تقييم كل طالب وأخذ الدرجة التي يستحقها، و أكدت كذلك على أنه عقب الانتهاء من عملية التصحيح بالكامل سوف تستعد بعد ذلك لإعلان النتائج وأنه من المرتقب أنها سوف تكون متوفرة في الفترة القريبة القادمة عبر الموقع الخاص بوزارة التعليم العراقية وكذلك عبر المواقع التعليمية الأخرى على الانترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

في حال معرفة نتائج السادس الاعدادي عند ظهورها يمكن اتباع الخطوات التالية: