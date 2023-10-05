” اضبطها الآن” تردد قناة روتانا كيدز الجديد 2023 Rotana Kids لمشاهدة اجمل المسلسلات الكرتونية بجودة نقية

تتصدر أولى عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالمملكة البحث عن أحدث ترددات قناة روتانا كيدز الجديدة، حيث تعتبر هذه القناة من أوائل رواد قنوات الأطفال الكرتونية التي تسعى إلى تقديم المحتويات ذات الفائدة البالغة من خلال تقديم محتويات قيمة من شأنها أن تُنشئ جيل سوى يتربى على القيم والمبادئ والأخلاق والسلوكيات الحميدة، الجدير بالذكر أن هذه القناة قد تم إطلاقها تحت إشراف الجهات المسؤولة في التنظيم السينمائي كما أنها تعرض الأفلام والمسلسلات الكرتونية المختلفة و المتنوعة ذات الطابع المحبب بالنسبة للأطفال.

تردد قناة روتانا كيدز على القمر الصناعي نايل سات

تساهم قناة روتانا كيدز بشكل كبير في تعليم المحتويات الدراسية كما أنها تتسم بالكثير من المزايا والخصائص المختلفة لذا يمكن متابعتها من خلال التردد الجديد عن طريق ضبط جهاز الريسيفر على التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مزايا قناة روتانا كيدز السعودية

تعمل قناة روتانا كيدز على تقديم المحتويات المتنوعة و المختلفة على مدار اليوم كما أنها تساهم بصورة مختلفة في تعليم الطفل بشكل تدريجي السلوكيات والأخلاق وكيفية التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى أن القناة تقدم المحتوى بدقة وجودة مشاهدة عاليتين، تساهم برامج قناة روتانا كيدز في بناء الشخصية القوية المحبة للأخلاق الحميدة والتعامل مع الآخرين بسماحة وإنسانية، ومن ضمن مميزات هذه القناة أنها تعمل على تحفيز الطفل وتشجيعه لحب الدراسة والمذاكرة بل والقيام بالمهام اليومية بدون تكدر أو ملل والاستمتاع بذلك.