رابط تقديم قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 وخطوات التسجيل اللوتري الامريكي DV Lottery 

يعد السفر والإقامة في دولة أمريكا حلم يتمناه العديد من الشباب الطموحين كما يجعلهم يتساءلون عن المنح المقدمة من الوزارة للتقديم فيها وخاصة وزارة الخارجية الامريكية، حيث تقوم بطرح قرعة كل عام لاختيار عدد من الأفراد ومنحهم إقامة دائمة داخل أراضيها.

موعد التسجيل في اللوتري الامريكي DV Lottery

قامت وزارة الخارجية الامريكية بالإعلان عن موعد التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لدولة امريكا 2024، وذلك سيكون بداية من يوم الجمعة الموافق ميلاديا 6 أكتوبر 2023 على أن يستمر التقديم حتى شهر نوفمبر 2023، فقد نوهت أن التقديم سيتم بشكل إلكتروني عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة الخارجية الأمريكية.

فالجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تقوم بفتح التقديم كل عام وبدأت بذلك منذ سنوات عديدة بالتحديد في عام 1994، فأن الفرد الفائز باللوتري الأمريكي سوف يحصل على إقامة تامة بدولة أمريكا، فقد وصل عدد الحاصلين على الجائزة حتى الآن 55 ألف مواطن موزعين في دول العالم.

رابط التقديم في اللوتري الامريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موعد فتح باب التقديم في قرعة الهجرة الأمريكية 2024 حتى يستعد كافة الأفراد تقديم الطلب قبل غلق الموعد ومعرفة الشروط والأوراق المطلوبة، فتكن أولى خطوات التقديم التسجيل في الوزارة من خلال اتباع الخطوات الآتية: