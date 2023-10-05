“وزارة التموين” تُعلن صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر /اسعار سلع التموين شهر أكتوبر 2023

كثرت الشائعات من قبل رواد التواصل الاجتماعي حول غلال السلع التموينية خاصة بعد ارتفاع قيمة السكر والعديد من السلع في الأسواق المحلية، مما جعل وزارة التموين المصرية تجيب عليها فقد وضحت اسعار السلع التموينية 2023 في شهر أكتوبر، بجانب نصيب الفرد من الدعم.

اسعار السلع التموينية 2023 شهر أكتوبر

أعلنت وزارة التموين المصرية عن اسعار السلع التموينية 2023 لشهر اكتوبر وذلك بعد كثرة الشائعات حول زيادة أسعارها، فقد قامت الوزارة بالإعلان عنها يوم الأحد السابق الموافق 1/10/2023 فهو موعد بداية صرف السلع، كما قامت بتحديد قائمة تحتوي على كافة الاسعار 2023، فالجدير بالذكر أن وزير التموين قام بإصدار العديد من الاجراءات والضوابط الجديدة لصرف السلع المقررة للمواطن وتذكير قيمة كل فرد ليصرف 50 جنيها فقط بجانب دعم العيش.

قائمة أسعار السلع التموينية 2023

حددت الوزارة الأسعار الخاصة بالسلع التموينية ليتم صرفها للمواطن، وحثت على ضرورة مراعاة المبلغ الموجود داخل البطاقة وتتمثل القائمة الخاصة بالسلع كالآتي:

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

نصيب الفرد من السلع التموينية

حددت وزارة التموين المصرية قيمة نصيب الفرد من السلع، فقد تم العمل بهذه اللائحة من قبل ليشمل نصيب الفرد حوالي 50 جنية وحتى مبلغ 75 جنية لكل الفرد، وذلك للأفراد المقيدين داخل البطاقة بحد أقصى أربع أفراد، أما إذا زاد عدد الأفراد عن أربع أفراد سوف يحصل الفرد على ٢٥ جنيها فقط مع مراعاة صرف قيمة الخبز.