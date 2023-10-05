العالم يحتفل بذكرى يوم المعلم العالمي 5 أكتوبر.. تعرف على كافة التفاصيل حول الاحتفال

معلم مكانة كبيرة ودور هام في جميع المجتمعات بحول دول العالم، فلهم دور كبير في بناء المجتمع من خلال انعكاس الفكر العقلي على أبنائهم فهم أساس بناء الثقافات والمعرفة الأمر الذي جعل الدول تخلد ذلك اليوم لتحتفل به كل عام، مما يحفظهم معنوياً ويرفع من شأنهم تقديراً للمجهود الذي يبذلونه، كما يشعرهم بالسعادة، فالجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم المعلم يختلف من دولة لأخرى باختلاف العادات والتقاليد.

يوم المعلم

يعد يوم المعلم هو يوم عالمي تحتفل به كافة الدول في كل عام بالتحديد يوم 5 أكتوبر، فإذا رجعنا للوراء سنجد أن يوم المعلم يتم الاحتفال به منذ التسعينات بالتحديد سنة 1994 وذلك احتفالا بالتوقيع في عام 1966 عندما قامت منظمة اليونسكو والعمل الدولي بالتوصية بالمعلم، فأن التوصية كانت عبارة عن وضع بعض المعايير حول وضع المعلمين في جميع دول العالم، كما حددت تلك التوصية بعض الأهداف التي تتعلق بسياسة الموظفين والتعليم والتدريب المستمر لهك وتوظيفهم وفقا لظروف العمل.

أهداف يوم المعلم

هناك العديد من الأهداف التي جعلت منظمة اليونسكو والعمل الدولي تقوم بالاحتفال بذلك اليوم وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي: