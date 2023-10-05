أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023 العراق ورابط الاستعلام بالخطوات

أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023، الكثير من المواطنين في العراق يكثفون عمليات البحث الآن عن نتائج الوجبة التاسعة التي تعد من أهم الوجبات التي تقدمها وزارة العمل حسب الشروط المعلن عنها، كما أنها الوجبة الأخيرة التي يحصل عليها المواطنين وفقاً لتصريحات وزارة العمل، تم الكشف عن اسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة منذ عشرة أيام ماضية.

حيث استقبل المواطنين ظهور النتائج بحالة من الفرحة والسعادة بعد فقدان الأمل أنهم يحصلون على مستحقات الوجبة التاسعة، وهذا يعود لعدة أسباب وعلى رأسها كثرة الشائعات التي انتشرت الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الدعم، لكن إعلان النتائج كان أكبر دليل على استمرار الصرف، تابعوا السطور التالية المقال سوف نستعرض لكم أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023.

أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023

بسبب التدهور الاقتصادي أصبحت حياة المواطنين في غاية الصعوبة لأنهم يعيشون في ظروف قاسية نظراً لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهناك الكثيرمن المواطنين لا يمتلكون وظائف ثابت أو معاش شهري يجلبون منه احتياجاتهم لذلك كان عدد المتقدمين في الوجبة التاسعة والأخيرة مرتفع جداً وتجاوز نصف مليون متقدم، لكن أعلنت الوزارة بشكل رسمي أن عدد المقبولين وصل عددهم نحو 200 ألف وهذا بناءاً على الضوابط والشروط المعلن عنها لأن الدعم يصل لمن يستحقه حسب الأولوية، والآن جميع كشوفات اسماء المقبولين متوفرة إلكترونياً نوضح لحضراتكم كيفية استخراجها ابقوا معنا.

خطوات الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالوجبة 9