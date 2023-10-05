أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023 العراق ورابط الاستعلام بالخطوات
أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023، الكثير من المواطنين في العراق يكثفون عمليات البحث الآن عن نتائج الوجبة التاسعة التي تعد من أهم الوجبات التي تقدمها وزارة العمل حسب الشروط المعلن عنها، كما أنها الوجبة الأخيرة التي يحصل عليها المواطنين وفقاً لتصريحات وزارة العمل، تم الكشف عن اسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة منذ عشرة أيام ماضية.
حيث استقبل المواطنين ظهور النتائج بحالة من الفرحة والسعادة بعد فقدان الأمل أنهم يحصلون على مستحقات الوجبة التاسعة، وهذا يعود لعدة أسباب وعلى رأسها كثرة الشائعات التي انتشرت الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الدعم، لكن إعلان النتائج كان أكبر دليل على استمرار الصرف، تابعوا السطور التالية المقال سوف نستعرض لكم أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023.
أسماء المقبولين في الرعاية الأجتماعية الدفعة الخامسة 2023
خطوات الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالوجبة 9
- عن طريق الدخول على الإنترنت يمكن الحصول على نتائج المشمولين عن طريق الضغط هنا.
- اختيار الوجبة التاسعة.
- اسم المحافظة.
- إضافة رقم الهوية الوطنية.
- رقم الجوال.
- النقر على تنزيل الكشوفات ملف PDF.
- ثم النقر فتح وتجد الاسماء.