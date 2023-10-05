نتائج القبول المبدئي في الامن العام رتبة جندي 1445 ورابط الاستعلام بالخطوات

نتائج القبول المبدئي في الامن العام رتبة جندي 1445 التي تقدم بها عدد كبير من الرجال من مختلف المدن، قام الكثير من الخريجين وحاملي الثانوية العامة بالتسجبل في الأمن العام فور فتح باب التسجيل، مما أكد الأمن الأمن أن عدد المتقدمين كان كبير للغاية، بدأت عملية التسجيل في الأمن العام نهاية شهر سبتمبر الماضي واستمرت عملية التسجيل لمدة سبعة أيام، وكانت تتم عمليات تسجيل الاستمارة بشكل إلكتروني عبر البوابة الرسمية.

تم وضع ضوابط وشروط القبول المبدئي وعند فحص البيانات والتأكد من صحتها يتم صدور النتائج ثم يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية التي تجرى بعد ظهور النتائج مباشرةً لكي يستعد المتقدمين في تجهيز المستندات وتقديمها مراكز الخدمة التابعة، خلال التقرير التالي من المقال سوف نستعرض لكم نتائج القبول المبدئي في الامن العام رتبة جندي 1445.

نتائج القبول المبدئي في الامن العام رتبة جندي 1445

ظهرت أول أمس الثلاثاء الموافق 3-10-2023 نتائج القبول في الامن العام رتبة جندي بالمملكة العربية السعودية، ومازال الكثير من المتقدمين لم يصلهم رسالة ظهور النتائج، لذلك يبحثون بكثرة عن رابط الاستعلام وخطوات استخراج النتائج، ومن الجدير بالذكر أن الأمن العام كشف عن موعد المقابلات الشخصية والتي تكون مطلع الأسبوع القادم ويجب احضار جميع المستندات وشهادة المؤهل وبطاقة الهوية والصور الشخصية لإنهاء الإجراءات قبل استلام الرتبة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الأمن العام

بدأ الكثير من المتقدمين يقومون بالبحث عن النتائج بعد الإعلان رسمياً على ظهورها والآن يمكنكم الإطلاع على نتائج القبول عند اتباع ما يلي: