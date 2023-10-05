مسلسل كريستال الحلقة 71 كاملة على mbc1 تسريبات جديدة تقلب مسار الأحداث

مسلسل كريستال الحلقة 71، مازال مسلسل كريستال اللبناني يتصدر محركات البحث ويحصد أعلى نسب مشاهدة على منصة شاهد الرسمية، حيث لقى المسلسل تفاعل الكبير الحلقات الماضي، مما أكد البعض أن تفاصيل وشخصيات المسلسل اللبناني تفوقت كثيراً على المسلسل التركي حرب الورود، هناك بحث رائج اليوم عن الحلقة 71 من المسلسل التي تكشف أحداث قوية مما تبدأ صرعات جديدة بين باسل وفاي نوضح لكم في الفقرات التالية.

حيث أكد صناع العمل أن المسلسل يكون به مفاجأت كثيرة بدايةً من الحلقة 77 لذلك يترقب الجمهور عرض المسلسل كل حلقة على أحر من الجمر، كما يوجد تفاعل وتواصل مستمرة بين محمود نصر بطل مسلسل كريستال الدكتور جواد فياض مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يخلق أجواء شيقة، ويأمل الجمهور أن تكون نهاية كريستال مختلفة عن حرب الورد، ترقبوا معنا الفقرات التالية نوضح لكم أبرز تسريبات مسلسل كريستال الحلقة 71.

مسلسل كريستال الحلقة 71

أحياناً يتحول الحب إلى انقطاع لكن يوجد الكثير من الدوافع فهل يخسر في النهاية أم يربح وينتصر، وهذا ما يدور في مسلسل كريستال، عندما قررت فاي أن تتزوج من باسل لكي تنتقم من شقيقته عالية التي كانت سبباً في وفاة والدهم بالتدبير مع لميا والده جواد، بعد الاعترافات الأخيرة من عالية ولمياء بالضغط من جواد أنهم سبب وفاة العم سمير والد فاي، وفي نفس الإطار قرر فاي أن تفجر المفاجأة وتقوم بوضع التحاليل بجانب السرير لكي تطلع عليه وتعلم أن رحاب والدتها، لكنها لم تصدق وتبدأ في الاتهامات لفاي أنها خطة منها وغير حقيقة وتطلب من جواد مساعدتها في عمل تحليل جديد لكشف الحقيقة.

وفي الحلقة 71 يطلع باسل على التحاليل ويجد أن التحاليل غير مطابقة ويفكرون أ ن فاي كانت تكذب عليهم، لكن عندما يرسل جواد إلى فاي الفرشاة تلاحظ أن بصيلات الشعر بيضاء ورحاب ذات شعر أسود وتخبرهم أن عليا عملت تحليل خطأ وترغب في إعادته، وعندما يخرج جواد من المنزل تسرع إليه فاي للتحدث معه وتشكره يقوم بتقبيلها ويشاهدهم باسل وتنتهي عند ذلك فهل تنتهي علاقة باسل وفاي هذا ما يدور في الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل كريستال الحلقة 71

تشاهدون جميع حلقات المسلسل اللبناني كريستال عبر شاشة قناة mbc1 من الأحد وحتى الخميس، ويتم إذاعة الحلقة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والإعادة في الساعة التاسعة مساءً على قناة mbc العراق، والإعادة الثاني على قناة mbc مصر في الساعة العاشرة مساءً، كما يمكنكم متابعة الحلقات بعد عرضها مباشرةً عبر منصة شاهد vip.

تردد قناة mbc 1