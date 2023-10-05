جوجل يغير الشعار الاحتفال بيوم المعلمين اليوم 5-10-2023.. اجمال عبارات تهنئة للمعلمين

قامت محرك البحث جوجل بتغيير الشعار الأساسي من أجل الاحتفال بيوم المعلمين اليوم 5-10-2023، يحرس محرك جوجل أن يحتفل بأهم المناسبات لكي يشاركها مع الجميع وخاصةً أن هناك ملايين الملايين حول العالم يستخدمون محرك جوجل، لأنه يعتبر الوجه الأساسية لعمليات البحث اليومية ويطلع عليه الملايين و يلاحظون التغييرات أول بأول، شعار جوجل اليوم يعبر عن مدى أهمية المعلم وما الدور الذي يقدمه يستفيد من الطلاب جميعاً.

المعلم لها كيان ودور كبير في المجتمع لأنه المسؤول الرئيس في توجيه الطالب نحو المعلومة الصحية التي تساعده على المعرفة ويكون له مستقبل كبير في المجتمع، من تحت أيدي المعلم يخرج الدكتور والعالم والمعلم أيضاً والمهندس والكثير من الشخصيات الهامة، بالعلم ينتفع الناس ويتقدم المجتمع، المعلم هو مربي الأجيال، وهذا ما جعل جوجل يغير الشعار تمجيداً وتقديراً له، ترقبوا معنا لمعرفة أهم الاحتفال بيوم المعلم اليوم 5-10-2023.

الاحتفال بيوم المعلمين اليوم 5-10-2023

كل عام في نفس اليوم 5 من أكتوبر يقوم محرك البحث العالمي جوجل بالاحتفال بيوم المعلمين،واليوم الخميس الموافق 5-10-2023 تم تغيير الشعار إلى بعض الرسوم المتحركة عن المعلم والكتاب، وتم تطبيق هذا الاحتفال من قبل منصة اليونسكو في عام 1996 ميلادياً، في كل مناسبة مميزة يقوم جوجل بتغيير الشعار لمدة 24 ساعة لإحياء ذكرى المناسبة ونشر الفرحة والسعادة على القلوب، يوم المعلمين هي احتفالية كبرى في شتى دول العالم وهذا تمجيد وتعظيم دور المعلم والخدمات التي يبذلها من أجل نشر العلم وبناء الأجيال التي ترفع من شأن المجتمع من الخدمات التي يقدمونها.

أجمال عبارات تهنئة بيوم المعلمين 2023