مباراة الكويت واليابان لكرة اليد دورة الألعاب الآسيوية 2023 تحديد المركز الثالث

تنطلق بعد لحظات مباراة الكويت واليابان لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية 2023، والتي تحدد المركز الثالث في البطولة. تعتبر هذه المباراة تحديًا كبيرًا لمنتخب الكويت لكرة اليد، حيث تمثل الفرصة الأخيرة للمنافسة على الميدالية البرونزية. يمكنك متابعة المباراة مباشرة عبر موقع البديل القنوات الناقلة لمعرفة المزيد عن موعد المباراة وكيفية مشاهدتها بث مباشر.

موعد مباراة الكويت واليابان

من المقرر أن تُقام مباراة الكويت واليابان لكرة اليد لتحديد المركز الثالث في دورة الألعاب الآسيوية اليوم الخميس، الموافق 5 أكتوبر 2023، في هانغتشو، الصين. ستبدأ المباراة في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت دولة الكويت والبحرين وقطر والسعودية ومصر، بينما ستبدأ في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت اليابان.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت واليابان

سيتم بث مباراة الكويت واليابان مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS 5 وbeIN SPORTS 1 EN.

منتخب الكويت لكرة اليد

تأهل منتخب الكويت لكرة اليد إلى نهائيات بطولة الألعاب الآسيوية بأداء مشرف في دور المجموعات الأول والثاني. وبعد تعادله في النقاط مع منتخب البحرين، خسر في مباراة تحديد المراكز الأولى أمامهم بنتيجة (25-34). يلتقي اليوم منتخب الكويت مع اليابان في مباراة تحديد المركز الثالث والمنافسة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية – هانغتشو 2023.

كيفية مشاهدة مباراة الكويت واليابان بث مباشر

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الكويت لكرة اليد بث مباشر اليوم عبر خدمة beIN CONNECT أو تطبيق تود (TOD TV). لمشاهدة البث المباشر لمباراة الكويت واليابان، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اشترك في خدمة beIN CONNECT من خلال زيارة موقعهم الإلكتروني. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن البث المباشر للمباراة في الموقع. انقر على رابط البث المباشر للمباراة لتتمكن من مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بالنسبة لتطبيق تود (TOD TV)، يمكنك تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي من متجر التطبيقات المناسب لنظام التشغيل الخاص بك (مثل متجر App Store لأجهزة iOS أو متجر Google Play لأجهزة Android). بعد تثبيت التطبيق، يتعين عليك الاشتراك في الخدمة ومن ثم البحث عن قناة beIN SPORTS 5 أو beIN SPORTS 1 EN لمشاهدة المباراة بث مباشر.

يرجى ملاحظة أنه قد يتطلب الوصول إلى البث المباشر الدفع مقابل اشتراك في خدمة البث التلفزيوني. يُرجى التحقق من متطلبات الاشتراك والتكاليف المرتبطة وتوافر الخدمة في منطقتك قبل البدء في عملية الاشتراك. متمنيا لك مشاهدة ممتعة لمباراة الكويت واليابان لكرة اليد في دورة الألعاب الآسيوية 2023.