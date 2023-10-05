القنوات الناقلة مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 والموعد الرسمي عشان تتفرج

بحث مرتفع جداً وملحوظ للغاية الآن عن القنوات الناقلة مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 التي يدخل فيها الفريقين في منافسات جديدة، حيث يعتبر فريق النصر وفريق أبها من الفرق القوية التي التي مازالت تحافظ على مكانة في الدوري السعودي منذ انطلاق هذا الموسم.

مما يتسابق الفريقين مع باقي الفرق للوصول إلى صدارة الدوري وزيادة فرص التتويج، وكلما زاد رصيد النقاط كلما ارتفع الترتيب وزادت فرصة الفوز بلقب الدوري، مازال هناك الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن القنوات الناقلة للبث بين النصر ونظيره أبها كونها مباراة مميزة جداً، اليوم عبر التقرير التالي من موقعنا البديل نقدم لكم القنوات الناقلة مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024 وموعدها بشكل رسمي لمن يرغب متابعة أحدث اللقاء من بداية انطلاق صافرة المباراة ابقوا معنا.

القنوات الناقلة مباراة النصر وأبها في دوري روشن السعودي 2023-2024

يحتل فريق النصر الترتيب الرابع مقابل 18 نقطة في الدوري السعودي، بينما يحتل فريق أبها الترتيب 16 مقابل 6 نقاط بفارق 12 نقطة بينه وبين النصر، وهذا ما يجعل المباراة القادمة بين الفريقين قوية، يتم نقل مباراة النصر أمام أبها عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية فقط لأنها المالك الوحيدة لحقوق البث لمباريات دوري روشن السعودي كونها تستخدم أحدث التقنيات والجودة، ويتم التعليق في المباراة من قبل مشاري القرني ومحمد حسين وعبد الله المغربي.

ما موعد مباراة النصر وأبها القادمة

مباراة كلا الفريقين النصر وأبها من المقرر أن تنطلق مساء الغد بعد 24 ساعة الجمعة 6 من أكتوبر 2023، والتي يلتقي فيها الفريقين على أرضية الأول بارك ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وسوف يشهد هذا اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يحاول فريق النصر أن يتصدر الدوري.