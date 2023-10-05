رابط تسجيل حساب المواطن الجديد موقع النفاذ الوطني 1445| موعد نزول أهلية الدورة 71

رابط تسجيل حساب المواطن الجديد موقع النفاذ الوطني 1445، حيث يعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تسجيل حساب المواطن الجديد موقع النفاذ الوطني 1445…

تسجيل دخول حساب المواطن الجديد 1445

حيث نشرت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الانترنت عن خطوات تسجيل حساب المواطن الجديد 1445 موقع النفاذ الوطني، وأكد أن التقديم متاح فقط من خلال الإنترنت والذي من خلاله يتمكن المواطن السعودي من الحصول على الدعم التي تقدمه الحكومة السعودية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد من الدول بناء على توجيهات الملك عبد الله بن عبد العزيز.

خطوات التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تدشين رابط الكتروني خاص للتسجيل في حساب المواطن الجديد 1445 موقع النفاذ الوطني، والذي يمكن للمواطنين التسجيل فيه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط حساب المواطن الرسمي.

اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى يسار الصفحة.

اضغط على أيقونة “الدخول عبر النفاذ الوطني”.

ادخل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق.

موعد صرف حساب المواطن لشهر اكتوبر

وقد أكد حساب المواطن على صفحته الرسمية على حساب المواطن عن موعد صرف حساب المواطن بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023، والموافق 25 ربيع الأول 1445،

ما هي شروط الحصول على حساب المواطن