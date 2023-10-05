موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023.. وما هي الفئة المستحقة لصرف العلاوات

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في الموافق 20 يوليو 2023، وذلك تخفيفاً على أصحاب المعاشات، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023….

موعد صرف العلاوات الخمس 2023

حيث يهتم عدد كبير من أصحاب المعاشات بالإطلاع على موعد صرف العلاوات الخمس 2023، إلا أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت أنه يجب أن يكون صاحب المعاش قد استوفى مدة اشتراك في نظام التأمين على ألا تقل المدة عن 15 عام، بنسبة 21% من نسبة المعاش الذي يتحصل عليه الشخص، بأثر رجعي اعتباراً من شهر يوليو 2023.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من اكتوبر 2023، ومن المقرر أن يتم صرف هذه العلاوات على مدار 3 أيام وأشار مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن لصاحب المعاش عن موعد صرف العلاوات الخمس من خلال زيارة الصفحة الرسمية للهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية في مصر أو من خلال الاتصال على الخط الساخن “16433”.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس 2023

ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: