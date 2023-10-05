رابط استعلام نتائج السادس الإعدادي 2023 pdf الدور الثاني| موقع نتائجنا جميع المحافظات العراقية

رابط استعلام نتائج السادس الإعدادي 2023 pdf الدور الثاني، حالة من القلق بدأت تظهر على وجوه عدد كبير من طلبة وطالبات السادس الاعدادي بعد أن انهوا امتحانات الدور الثاني وسط اشراف تام من وزارة التعليم العراقية التي حرصت على متابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط استعلام نتائج السادس الإعدادي 2023 pdf الدور الثاني….

رابط استعلام نتائج السادس الإعدادي 2023 pdf الدور الثاني

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط استعلام نتائج السادس الإعدادي 2023 pdf الدور الثاني، بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أن تابعت اعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس مؤكداً أن نسب نجاح طلاب السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية في العراق خلال السنوات الأخيرة،وتوجه وزير التعليم التعراقي بالشكر والعرفان للمعلمين الذي شاركوا في مراقبة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة.

وأشارت وزارة التعليم العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني،تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار متحور جديد لفيروس كورونا المستجد. وإليكم الخطوات…..