مصروفات المدارس لجميع الصفوف “أسماء الفئات المعفيين تمامًا من دفع المصاريف” تابع التفاصيل

بأمر رئاسي أعلن الرئيس محمد عبدالفتاح السيسي عن كافة الـ مصروفات المدارس لجميع الصفوف الدراسية 2023، على أن تتمثل في المرحلة الابتدائية وأيضا المرحلة الإعدادية ثم المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الثانوية، كما أن تختلف أيضا قيمة المصروفات على حسب المرحلة الدراسية نفسها ولذلك فقد يمكنك معرفة تلك الموضوعات عبر التفاصيل التي سوف يتم سردها في التالي، فضلًا تابعوا معنا.

مصروفات المدارس لجميع الصفوف

أعلنت وزارة التعليم بجمهورية مصر العربية عن مصروفات المدارس لجميع الصفوف الدراسية على أن يكون متمثل في التالي:

المصاريف الدراسية الخاصة بالصفوف الابتدائية هي قيمتها 310 جنية مصري، مع العلم بأن تتمثل تلك المصروفات لجميع المدراس الحكومية بأي محافظة داخل جمهورية مصر العربية.

بالإضافة إلى ذلك فقد يكون قيمة المصروفات الدراسية الخاصة بالمرحلة الإعدادية هي 210 جنية مصري، وأيضا تنطبق تلك المصاريف على كافة المدارس الحكومية بجمهورية مصر العربية.

بينما تكون مصارف الدراسة الخاصة بالمرحلة الثانوية هي قيمته 510 جنية مصري، وتنطبق على كافة المدارس الحكومية.

الفئات المعفيين من المصاريف الدراسية لعام 2023-2024

توجد بعض الفئات المعافاة بشكل كامل من المصاريف الدراسية، وذلك يمكنك معرفتهم بشكل مفصل من خلال النقاط التالية: