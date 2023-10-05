رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في عموم محافظات العراق عبر نتائجنا

لم يتبق سوى ساعات قليلة على إعلان نتائج السادس الإعداد الدور الثاني في العراق 2023، التي ينتظرها الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات، فضلاً عن أن الوزارة تبذل قصارة جهدها من أجل إنهاء مراجعة كافة أوراق الامتحانات والعمل على رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، لتأتي المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتائج من قبل وزير التربية العراقي.

نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2023

أكدت وزارة التربية العراقية، أنه لم يتم تحديد موعد رسمي من أجل إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، لكن هناك توقعات كبيرة بأنه سيتم تحديدها في بداية الأسبوع القادم، وذلك عقب الانتهاء رسميًا من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلبة والطالبات، مع العلم أن الامتحانات انتهت في 3 سبتمبر 2023، وتم بعدها القيام بفحص جميع الأوراق الخاصة بالمتقدمين للامتحانات بشكل مبدئي، ولم يتم إلا سوى رصد الدرجات في الوقت الحالي، وذلك حتى يتمكن جميع الطلبة من معرفة نتائجهم قبل بدء الدراسة.

رابط نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يجب على الطالب إدخال البيانات الخاصة به.

وعلى الفور لابد من الضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة وتنزيل الكشوفات بك سهولة.

وعندها يمكن لكل طالب التقديم إلى الكلية التي حصل عليها وفقًا لمجموعه.

يذكر أن وزارة التربية العراقية وفرت كافة الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية، من أجل سهولة الحصول عليها دون الذهاب إلى أي مقر أو مكان، مما يعمل ذلك على تسهيل الأمور على الطلبة خاصة من هم في الفرقة الأولى، ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الدراسية.