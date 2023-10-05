كشوفات pdf نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

يترقب عدد كبير من الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق، إعلان نتائج السادس الإعدادي، التي ينتظرها الكثير من الطلاب لمن تقدموا إلى الدور الثاني، حيث إن وزارة التربية أكدت بأن النتائج ما زالت في مرحلة التصحيح المبدئي، وجاري العمل على إنهاء هذه المرحلة، حتى يتم بعد ذلك عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج، وفقًا لما تُعلن عنه وزارة التربية العراقية.

كشوفات pdf نتائج السادس الاعدادي

يمكن بكل سهولة الحصول على نتائج السادس الإعدادي في محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

وعليه يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

ثم يتم على الفور إدخال جميع التفاصيل الأخرى.

ليتم بعدها تحديد المحافظة التي ينتمي إليها كل طالب وطالبة.

وعلى الفور يجب الضغط على تنزيل الكشوفات.

ليتم في النهاية تنزيلها بصيغة الـ pdf.

وزارة التربية العراقية نتائج السادس الإعدادي

أوضحت وزارة التربةي العراقية، أنه جاري العمل في جميع مراكز التصحيح من إنهاء جميع أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، والعلم على إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة، أو من الممكن الحصول على النتائج عبر موقع نتائجنا، إضافة إلى أن ذلك سيكون قبل بدء العام الدراسي الجديد في العراق، لكي يتمكن الجميع من التقديم إلى الكليات والجامعات التي يرغبون فيها.