تحميل نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023 العراق موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

تحميل نتائج السادس الاعدادي دور ثاني.. كشفت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا عن فتح باب التقديم في امتحانات الدور الثاني لطلبة وطالبات السادس الإعدادي لهذا العام 2023، ليتم الإنتهاء من هذه النتائج خلال الشهر الماضي الموافق سبتمبر 2023، وبعدها بدأت عمليات التصحيح على مستوى جميع محافظات العراقن لتقوم الوزارة وكافة المراكز على بذلك الجهود اللازمة لإنهاء أوراق الإمتحانات والعمل على عرض النتائج في أقرب وقت.

تحميل نتائج السادس الاعدادي دور ثاني

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بالإستعلامم عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني، وفقًا لما يلي:-

أولاً يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا.

ثانيًا يتم الضغط على المحافظة التي ينتمي إليه الطالب.

ثالثًا يجب القيام بتحديد الفصل الدراسي الحالي.

رابعًا لابد من إدخال المعلومات الخاصة بكل طالب وطالبة.

قبل النهاية يجب الضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم في النهاية تحميل كافة الكشوفات الخاصة بالدور الثاني.

عرض نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية، أنه يمكن الحصول على النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة كذلك، وذلك بإدخال رمز التحقق المرئي، ليتم بعدها إدخال التفاصيل الخاصة بالطالب والطالبة، وعليه يجب القيام بالضغط على بحث، ليتم عرضها في النهاية، ويكون ذلك عقب الإنتهاء بشكل رسمي من تصحيح جميع أوراق امتحانات الطلبة على مستوى الدولة، وحتى يتعرف عليها الجميع بكل سهولة.