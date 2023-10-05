موقع نتائجنا pdf.. نتائج السادس الاعدادي دور ثاني بالاسم 2023 عبر موقع results.mlazemna.com في جميع المحافظات

يترقب العديد من الطلاب نتائج السادس الاعدادي دور ثاني بالاسم 2023 وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات حيث بدأت الوزارة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وسيتم الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة القادمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وتمثل هذه النتائج إحدى أهم النتائج المصيرية التي تحدد بها مستقبل الطلاب المهني والأكاديمي، وسوف نتناول كافة التفاصيل عن هذه النتائج، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي دور ثاني بالاسم 2023

وزارة التربية العراقية ستعلن عن نتائج السادس الاعدادي دور ثاني بالاسم 2023 في القسمين العلمي والأدبي، ومن المتوقع أن تنشر الوزارة هذه النتائج على موقعها الرسمي على الإنترنت في الساعات القادمة، وبمجرد إعتماد النتائج، يمكن للطلاب والطالبات الوصول إليها والتحقق منها عبر موقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التربية الرسمي، ومن الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في هذه المرحلة للعام الحالي 2023 بلغت 99%، وهذا يعكس التفاني والجهد الكبير الذي قدمه الطلاب والطالبات خلال هذه الفترة، ويشجعهم على مواصلة التفوق والتحصيل العلمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور ثاني بالاسم 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور ثاني بالاسم 2023 من خلال تنفيذ التعليمات الآتية:

الولوج إلى موقع نتائجنا.

اختر نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023.

أدخل بعد ذلك على الفرع المقيد به “علمي، ادبي”.

اختر المحافظة التي تتبعها.

حدد المدرسة التي تلتحق بها.

انقر على خيار تحميل ملف النتائج.

أدخل بيانات الطالب مثل الاسم بالكامل ورقم الامتحان.

وبعد بضع لحظات ستعرض التفاصيل الخاصة بالنتائج على الشاشة.

ويمكن للطلاب طباعة النتائج بصيغة PDF.

باستخدام هذه الطريقة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع بسهولة على نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023، ومع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.