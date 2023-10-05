كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023
أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 من الموضوعات المتصدرة خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد إعلان الوزارة عن الأسماء عبر منصة مظلتي، وذلك بعد بحث ودراسة قامت بها الوزارة وزيارات ميدانية للأسر الأكثر احتياجا حيث قامت باستقبال فيما يقارب 300 طلب، ولكن تم قبول 200 طلب، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، وهذا البرنامج يعتبر أحد البرامج الحكومية المهمة التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر ذات الدخل المحدود والغير قادرة على تحمل تكاليف المعيشة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا الإعلان بعد وضع شروط ومعايير محددة لتحديد من يحق لهم الحصول على هذا الدعم الاجتماعي.
شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023
للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في العراق، يجب استيفاء عدد من الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا مقيما بشكل دائم بالعراق.
- ينبغي أن تتراوح الأعمار المستحقة ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وما بين 15 و55 عامًا للنساء.
- لا يجب أن يكون المتقدم مستفيدًا من برامج دعم أخرى.
- أن تتألف الأسرة المتقدمة من 4 أفراد على الأقل.
طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023
يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 من خلال
اتباع الإجراءات التالية بدقة:
- النقر على الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
- أو انتقل مباشرة إلى رابط موقع مظلتي الرسمي.
- اختر خدمة “أسماء الرعاية الاجتماعية 2023”.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم البطاقة الشخصية الخاصة بك.
- انقر على خيار “تنزيل أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية”.
- في النهاية، اضغط على زر “عرض النتيجة” للاطلاع على النتيجة بكل سهولة.