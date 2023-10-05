كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 من الموضوعات المتصدرة خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد إعلان الوزارة عن الأسماء عبر منصة مظلتي، وذلك بعد بحث ودراسة قامت بها الوزارة وزيارات ميدانية للأسر الأكثر احتياجا حيث قامت باستقبال فيما يقارب 300 طلب، ولكن تم قبول 200 طلب، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الأسماء، إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، وهذا البرنامج يعتبر أحد البرامج الحكومية المهمة التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر ذات الدخل المحدود والغير قادرة على تحمل تكاليف المعيشة بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا الإعلان بعد وضع شروط ومعايير محددة لتحديد من يحق لهم الحصول على هذا الدعم الاجتماعي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة في العراق، يجب استيفاء عدد من الشروط:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا مقيما بشكل دائم بالعراق.

ينبغي أن تتراوح الأعمار المستحقة ما بين 18 و60 عامًا للرجال، وما بين 15 و55 عامًا للنساء.

لا يجب أن يكون المتقدم مستفيدًا من برامج دعم أخرى.

أن تتألف الأسرة المتقدمة من 4 أفراد على الأقل.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

يمكن للمواطنين العراقيين الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 من خلال

اتباع الإجراءات التالية بدقة: