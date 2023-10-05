رابط منصة مدرستي 1445 |خطوات حل الواجبات المدرسية ومتابعة الدروس لجميع المراحل الدراسية schools.madrasati.sa

رابط منصة مدرستي 1445، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على رابط منصة مدرستي التي تعد من أهم المنصات التعليمية في المملكة السعودية، والتي تم الإعلان عنها مع ظهور فيروس كورونا المستجد واستطاعت المملكة السعودية استكمال الدراسة عن بعد خلال هذه الأزمة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط منصة مدرستي 1445 وخطوات تسجيل الدخول على المنصة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ……

منصة مدرستي 1445

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن رابط منصة مدرستي 1445 التي تعد من أهم المنصات الالكترونية خلال الأعوام الماضية، لما تحتويه من مناهج ومقررات دراسية، وشددت وزارة التعليم السعودية على ضرورة تسجيل الطلاب على منصة مدرستي ليتمكن الطلاب من الإطلاع على الدروس والمناهج وحل الواجبات المدرسية.

كما تتيح منصة مدرستي العديد من الخدمات الالكترونية أهمها سهولة التواصل بين معلم الفصل وولي الأمر، والإطلاع على تقديرات الطالب في الامتحانات الشهرية والتعرف على مدى فهم الطالب للدروس، هذا بجانب إطلاع ولي الأمر على تقديرات السلوك التي يقوم المعلم برفعها على منصة مدرستي حتى يتمكن ولي أمر الطالب من متابعة سلوك الطالب دون الحاجة إلى الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي 1445