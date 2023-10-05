“رابط مباشر” كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 | وزارة التضامن الإجتماعي

كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وذلك بسبب الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023…. فتابعونا.

معاش تكافل وكرامة 2023

حيث أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من الأسر الفقيرة والغير قادرة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء معاش تكافل وكرامة شهر اكتوبر 2023، وإليكم خطوات الاستعلام .

كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

في البداية يرجى زيارة موقع وزارة التضامن الإجتماعي .

اختر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.

ثم اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش وقيمة المعاش.

في حالة رفض الطلب المقدم سوف يتم ذكر سبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي: