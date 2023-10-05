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“رابط مباشر” كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 | وزارة التضامن الإجتماعي

كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

يس عليمنذ 20 ساعة
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كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023
كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وذلك بسبب الغلاء الذي تعاني منه عدد من الدول العربية جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023…. فتابعونا.

 معاش تكافل وكرامة 2023

حيث أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج تكافل وكرامة لعدد كبير من الأسر الفقيرة والغير قادرة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة، تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي التي أعلنت عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء معاش تكافل وكرامة شهر اكتوبر 2023، وإليكم خطوات الاستعلام .

كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

  • في البداية يرجى زيارة موقع وزارة التضامن الإجتماعي .
  • اختر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
  • ادخل الرقم القومي للمواطن المراد الاستعلام عنه.
  • ثم اضغط على “استعلام”.
  • سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالمعاش وقيمة المعاش.
  • في حالة رفض الطلب المقدم سوف يتم ذكر سبب الرفض.
كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023
كشوفات اسماء المقبولين في معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية ودائم الإقامة في مصر.
  • ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام ولا يقل عن 18 عام.
  • ألا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.
  • أن يكون المتقدم متزوج ولديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة .
  • ألا يكون مؤمن عليه في الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.
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يس عليمنذ 20 ساعة
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