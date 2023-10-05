ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023 موقع نتائجنا لعرض النتائج ووزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن اقتراب ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني في العراق، فضلاً عن أن هذه النتائج تشمل الفروع الأحيائي والتطبيقي والأدبي، مع العلم أنه يمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول على نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا التي تُشرف عنه الوزارة، بحيث يُسهل على كل طالب في إنهاء حصوله على النتائج بكل سهولة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق

أكدت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الصف السادس الإعدادي يتم خضوعها إلى عمليات فحص وتدقيق لجميع أوراق الإمتحانات على مستوى المحافظات في العراق، وبعد ذلك يتم دخولها إلى عملية رصد الدرجات مبدئيًا، ثم بعد ذلك يتم رصد الدرجات الخاصة بكل طالب، مع العلم أن الخطوة الأخيرة والأهم، هي اعتماد النتائج من قبل وزير التربية العراقي، بحيث يتمكن كل طالب من تحميل الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

رابط عرض نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

بعد أن يتم ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني 2023 في العراق، يمكن الحصول عليها، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-