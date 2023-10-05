هتقبض الزيادة امتى؟.. موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023 وفقا لأوامر رئاسية

تزايد البحث عن موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023 من قبل المواطنين ولا سيما المتقاعدين، وكذلك تفاصيل تنفيذ الزيادة الجديدة في المعاشات مع دخول شهر أكتوبر 2023، وذلك استنادًا إلى القرارات التي أصدرت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولهذا سوف نستعرض عبر السطور القادمة كافة التفاصيل عن هذه الزيادة وموعد صرفها، تابعونا لمعرفة المزيد.

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023

في إطار حديثنا عن موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه سيتم صرف المنحة الاجتماعية لجميع أصحاب المعاشات اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل، وسيتم صرف زيادة شهر أكتوبر وشهر نوفمبر معا، وستبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر في الأول من نوفمبر 2023، وذلك وفقًا لتصريحات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث يشمل ذلك ما يقرب من 11 مليون مستفيد، ويتم الصرف وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر برقم 148 لسنة 2019.

جدول صرف زيادة المعاشات 2023

بعد أن استعرضنا موعد تطبيق زيادة المعاشات 2023، نتطرق إلى ذكر جدول صرف معاشات شهر نوفمبر المقبل على النحو التالي:

للفئة الأولى التي تبدأ من 1000 جنيه، سيتم صرفها يومي الأربعاء والخميس 1 و2 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى زيادة المعاشات الجديدة.

وأما الفئة الثانية التي تبدأ من 2000 جنيه، سيتم صرفها يومي الجمعة والسبت 3 و4 نوفمبر 2023، بالإضافة إلى زيادة المعاشات الجديدة.

وبينما للفئة الثالثة التي تبدأ من 3000 جنيه، سيتم صرفها يومي الأحد والإثنين 5 و6 نوفمبر 2023، علاوة على الزيادة الجديدة.

سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر من خلال عدة وسائل، بما في ذلك منافذ البريد المصري والهواتف المحمولة وبنك ناصر الاجتماعي، كما يتاح أيضًا صرف هذه المعاشات لأصحاب المعاشات عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، وعلاوة على ذلك تطبيق الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن صرف المعاشات من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك.