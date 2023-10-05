رابط منصة مظلتى تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الخامسة|وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراق

رابط منصة مظلتى تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الخامسة، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط منصة مظلتي التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين من شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط منصة مظلتي وعن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة .

رابط منصة مظلتى 2023

حيث تعد منصة مظلتي 2023 من أهم المنصات التي الالكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية تيسيراً على الكثير من المواطنين، وتتيح منصة مظلتي الالكترونية سهولة الإطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تعد من أهم المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني خاص للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية واليكم خطوات الاستعلام…..

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

او الدخول على منصة مظلتي من هنا.

اختر الوجبة المراد الاستعلام عنها.

سوف يظهر أمامك تحميل كشوفات .

حمل الكشوفات ثم ابحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه.

بعد العثور على الاسم يرجى التأكد من تاريخ ميلاد المواطن.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي.