أرقام الاشتراك في مسابقة حلم وشروط الاشتراك

مسابقة حلم، تعد واحدة من أهم المسابقات وأكثرهم إثارة، حيث يرغب الكثير والكثير من المواطنين في الوطن العربي وخارجه الاشتراك بها، خلال هذا المقال سنتعرف معكم على كل أرقام الاشتراك في مسابقة حلم وكذلك شروط الاشتراك.

أقام الاشتراك في مسابقة حلم

للاشتراك في مسابقة الحلم، يمكنك التواصل مع الرقم الخاص بدولتك، واليكم هذه الأرقام:

أرقام التواصل من مصر: إذا كنت من مواطني جمهورية مصر العربية، يمكنك التواصل عن طريق إرسال رسالة حلم على رقم 95458 أو 95450 وهذه الأرقام متاحة لشركة فودافون، واتصالات وأيضًا شركة أورانج، وشركة وي.

أرقام التواصل من المملكة العربية السعودية: للتواصل من المملكة ارسل كلمة حلم في رسالة على رقم 858888 من شركة STC، ويمكن التواصل من شركة زين بإرسال رسالة حلم على رقم 755505، للتواصل من خلال شركة lebara ابعت رسالة حلم على رقم 313131، أو إرسال رسالة حلم على رقم 300300 من شركة Virgin.

أرقام التواصل من دولة تونس: يكون التواصل من خلال إرسال رسالة حلم على رقم 85819 من شركة Tunisie Telecom.

أرقام التواصل من دولة الكويت: يتم التواصل من خلال إرسال رسالة حلم على رقم 4141 من شركة GSM.

أرقام التواصل من البحرين: إرسال رسالة حلم على رقم 94000 أو 98885.

أرقام التواصل من دولة العراق: إرسال رسالة حلم على رقم 2770، أو الاتصال على رقم 2266.

أرقام التواصل من دولة عمان: إرسال رسالة حلم أو Dreamعلى رقم 90434 من شركة GSM.

أرقام التواصل من دولة سوريا: الاتصال على رقم 1555.

أرقام التواصل من دولة لبنان: إرسال رسالة حلم أو Dream على رقم 008821622775627.

أرقام التواصل من دولة الأردن: إرسال رسالة حلم على رقم 98880 من شركة orange.

شروط مسابقة الحلم

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدم في مسابقة الحلم، وهي كالتالي: