“احصل على منحة دراسية مجانا” التقديم على منحة الطلاب 2023 المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر Eduspa ur gov iq

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تفاصيل التقديم على منحة الطلاب 2023 حيث تعد هذه المنحة من

أهم وسائل الدعم المقدمة لفئة معينة من المواطنين وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط، وسعت الحكومة العراقية إلى توفير هذه المنحة من أجل مساعدة الطلاب الأسر المحتاجة على تعليم أبنائهم وتوفير كافة احتياجاتهم، ولهذا سنلقي نظرة عامة على هذه التفاصيل عبر السطور القادمة.

التقديم على منحة الطلاب 2023

يتاح لجميع الطلاب التقديم على منحة الطلاب 2023 ولكن بعد استيفاء الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المشمولين براتب وزارة العمل.

أن يقوم أيضا بتحديث بيانات المشمولين عبر منصة مظلتي.

يتعين على الطالب الالتزام بالحضور اليومي للمدرسة لضمان استمرار الحصول على المنحة.

ويجب على الأهل الحصول على الماستر كارد الحديث الذي يتكون من 16 رقم.

ينبغي تقديم طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ولا يتم قبول تقديم الطلبات ورقياً.

خطوات التقديم على منحة الطلاب 2023

يمكن للطلاب التقديم على منحة الطلاب 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منحة الأبناء المقدمة من وزارة العمل لمستفيدي الرعاية الاجتماعية.

انقر على “تسجيل الدخول” إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اضغط بعد ذلك على أيقونة “تقديم منحة الطلبة”.

اختر أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بتسجيل رقم الماستر كادر الخاص بالمستخدم بشكل صحيح.

حدد بعد ذلك اسم المحافظة والقضاء.

قم بملء جميع بيانات الفرد والأهل والمنطقة بعناية.

قم بإرسال الطلب.

ومن الضروري أن تتوافر الشروط الأهلية للحصول على هذه المنحة كما أشرنا سابقا، والجدير بالذكر أن فترة التقديم على هذه المنحة قد استمرت لمدة 10 أيام حتى نهاية يوم 5 أكتوبر، ويتاح التقديم للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية، ولا يصدر أي قرارات بشأن المرحلة الجامعية.