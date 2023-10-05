موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

خلال الأيام القليلة الماضية بدء البحث من أغلب موظفين الدولة عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك لأنهم ينتظرون بفارغ الصبر موعد صرف الرواتب بالزيارة بعد أن أعلن عنها الرئيس السيسي من قبل وذلك من أجل تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين، وبعد أن ثارت كل تلك التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة، يجدر بنا الإجابة عنها بالتفصيل في السطور التالية.

موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور

بعد أن أعلن الرئيس السيسي عن رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدء الموظفين في السؤال عن موعد تطبيق تلك الزيادة التي ستكون قيمتها 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، والجدير بالذكر أنها ستصرف خلال هذا الشهر مع مرتبات شهر أكتوبر، مع العلم أنه سيتم صرف مرتبات العاملين في أجهزة الدولة بداية من يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2023.

مرتبات العاملين بالدولة

بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سترتفع مرتبات الموظفين في الدولة بزيادة لا تقل عن 500 جنيه لكل درجة وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور، وسوف نوضح لكم مرتب كل درجة وظيفية في السطور الآتية:

موظفي الدرجة الممتازة تصب رواتبهم إلى 11 ألف جنيه شهريًا.

موظفين الدرجة العليا وما يعادلها تصل رواتبهم إلى 9 آلاف جنيه.

درجة المدير العام وما يعادلها 7500 جنيه شهريًا. الدرجة الأولى 7 آلاف جنيه.

والدرجة الثانية 6 آلاف جنيه شهريًا. الدرجة الثالثة 5500 جنيه.

والدرجة الرابعة 5000ح آلاف جنيه شهريًا.

الدرجة الخامسة 4500، والدرجة السادسة 4000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر

تصرف مرتبات شهر نوفمبر لجميع العاملين في أجهزة الدولة بداية من يوم 23، أما مرتبات شهر ديسمبر سيتم صرفها للموظفين بداية من يوم 24 ديسمبر 2023.