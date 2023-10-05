“الزيادة من حقك” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في نوفمبر 2023 …. وزارة التموين توضح

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في سبتمبر 2023،خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الأسابيع الماضية مما جعل الجميع في حالة من الجدل، خاصة بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور”علي المصيلحي” الذي أكد خلال حوار له على قناة mbc مصر مع الإعلامي “عمرو أديب” أن الوزارة تتابع وبشدة كافة الأخبار التي يتم تداولها على عدد كبير من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل….

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في سبتمبر 2023

يهتم عدد كبير من المواطنين بالإطلاع على أخبار التموين أولاً بأول وهذا بسبب غلاء الأسعار وارتفاع اسعار عدد كبير من السلع مثل الأرز والسكر والزيت، وأشار الدكتور علي المصيلحي خلال لقاء له على قناة mbc أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن إي زيادة على بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة، وإنما هي مسؤولية مجلس رئاسة الوزراء .

وأضاف “المصيلحي” أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر اكتوبر 2023 في كافة منافذ بيع السلع التموينية على مستوى الجمهورية، وهي عبارة عن 50 جنيه سلع تموينية للفرد الواحدـ هذا بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة بلدي يومياً لكل مواطن مقيد في بطاقة التموين.

قائمة اسعار السلع التموينية اكتوبر 2023