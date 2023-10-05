عاجل وزير العمل يُعلن موعد إطلاق اسماء الوجبة السادسة المشمولين بالرعاية الاجتماعية.. تعرف على التفاصيل

أعلن وزير العمل عن موعد إطلاق اسماء الوجبة السادسة في دولة العراق، حيث تسعى الوزارة لتقديم يد العون لجميع المواطنين في مختلف المدن العراقية، حيث أوضح أنها ستشمل 15 محافظة موزعه على حسب نسبة السكان وأيضًا خط الفقر حيث تعمل الوزارة لتوفير يد العون لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

موعد إطلاق اسماء الوجبة السادسة

أعلن وزير العمل العراقي عن إطلاق الوجبة السادسة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية في منتصف الشهر الجاري وهو أكتوبر، حيث تسعى الجهات المسؤولة في تقديم يد العون لكافة المواطنين رغبةً في توفير حياة كريمة للجميع، ولكي تتمكن من الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

ادخل البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

انقر على الاستعلام وستظهر لك كافة التفاصيل.

استحقاق الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من الحصول على استحقاق الدعم من قبلها، ولكي تتمكن من التقديم لابد من توافر الأوراق التالية: