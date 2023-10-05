مرتبات تبدأ من 7000 ريال سعودي.. وظائف خالية.. مطلوب خدمة عملاء لخريجي الثانوية العامة أو الصناعية والكليات

وظائف خالية، تم الإعلان من قبل شركة مراكز الاتصال في الرياض عن توفر وظائف في مجال خدمة العملاء للذكور والإناث بدون الحاجة إلى خبرة سابقة. وأعلنت الشركة عن فتح باب التوظيف الفوري لحملة شهادة الثانوية العامة، حيث سوف نقدم لكم عبر موقع البديل تفاصيل اعلان وظائف خدمة العملاء في الرياض، والتي أعلنت عنها شركة مراكز الاتصال التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية (STC)، حيث أعلنت عن فتح توظيف لحملة شهادة الثانوية من الجنسين للعمل في مجال خدمة العملاء على النحو التالي:

وظائف خالية في مركز الإتصال بالرياض

الوظيفة المعينة: أحد موظفي خدمة العملاء (مركز الاتصال)

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًّا (للذكور والإناث).

شهادة الثانوية العامة فما فوق.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

قبول العمل على نظام الشفتات.

مزايا العمل في مركز الاتصالات

رواتب ومزايا تنافسية.

إجازة يومين في الأسبوع.

تأمين طبي عائلي.

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طريقة التقديم

تاريخ ووقت المقابلات: يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 في تمام الساعة 10 صباحًا.

يتم عقد المقابلات في موقع الشركة في الرياض، بالقرب من طريق أبو بكر الصديق، في حي النرجس.

تقع الشركة على الخريطة على الرابط التالي: https://bit.ly/3quFag6