لو انت من القاهرة والجيزة .. وظائف خالية.. برواتب تبدا من 8000 جنيه وتصل إلي 11500.. وزارة العمل تعلن عن الوظائف

وظائف خالية، تعمل وزارة العمل جاهدة على تقديم الفرص الوظيفية في شركات القطاع الخاص المختلفة، وتنشر نشرة التوظيف نصف الدورية مرتين في الشهر، وذلك لتوفير فرص عديدة للشباب الباحثين عن العمل، صدرت وزارة العمل يوم الخميس الماضي نشرة التوظيف الثانية لشهر سبتمبر 2023، حيث أعلنت عن توفر 5702 فرصة عمل شاغرة في 34 شركة في القطاع الخاص في 11 محافظة.

وظائف خالية في القاهرة والجيزة

تتوفر عروض عمل شاغرة في “مجموعة نسور للأمن والحراسة”، توفر شركة نسور جروب للأمن والحراسة 100 وظيفة شاغرة فرد أمن. تقدم هذه الفرص للباحثين عن العمل بغض النظر عن حصولهم على مؤهلات أكاديمية أو عدمها. يتراوح أعمار المتقدمين بين 21 و 50 سنة. ستكون مدة العمل 12 ساعة وسيتم دفع رواتب ما بين 3500 و 3700 جنيه. سيتم أيضًا توفير تأمين اجتماعي وطبي ومواصلات داخلية. تقع أماكن العمل في عدة مواقع.

دائري المعادي.

العبور.

الكيلو 4.5.

الحي السادس بمدينة نصر.

تتوفر فرص عمل شاغرة في “الشرق الأوسط للخدمات الفنية”

تتوفر فرص عمل شاغرة في الكويت للأطباء والممرضين.. تكشف الهيئة الوطنية للقوى العاملة عن تاريخ وطريقة التقديم، الوزارة أعلنت أن شركة الشرق الأوسط للخدمات الفنية توفر عدداً من الفرص الشاغرة، المخصصة لأصحاب المؤهلات العليا أو المتوسطة وفقاً للوظائف المطلوبة ويجب أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون أعمارهم بين 25 و 35 عاماً، وهذه هي التخصصات:

هناك شواغر مفتوحة لمهندسين في المجال الميكانيكي والكهربائي، حيث يتم دفع راتب قدره 6000 جنيه.

هناك وظائف شاغرة لـ مهندسين ميكاترونيكس بمجموع 2 وظيفة، ويتم دفع راتب شهري قدره 6000 جنيه.

هناك فرص عمل شاغرة لـ محاسب واحد من كلا الجنسين، يجب أن يكون لديه خبرة في مجال محاسبة الضرائب ويتلقى راتب قدره 4500 جنيه.

هناك وظيفة شاغرة مساعدة إدارية واحدة، براتب قدره 4500 جنيه.

هناك وظائف متاحة لعدد اثنين من الفنيين الكهربائيين براتب يبلغ 4500 جنيه.

هناك وظيفتان شاغرتان فنيين ميكانيكا، براتب قدره 4500 جنيه.

هناك فرص عمل شاغرة في شركة “جي فور إس للأمن والحراسة

وجود فرص عمل شاغرة في الكويت للأطباء والممرضين.. تم الكشف عن تاريخ وطريقة التقديم من قبل وزارة القوى العاملة – الصورة مُرفقة للتوثيق، وفقا لما تم ذكره في إعلان التوظيف، شركة “جي فور إس للأمن والحراسة” تقدم فرص عمل شاغرة لـ 210 ضابط أمن إداري، على أن يكون أعمارهم بين 21 و 55 عامًا حاصلين على مؤهلات متوسطة أو إعدادية، ويمتلكون خبرة أو بدونها. سيتم تحديد الراتب وفقا لموقع العمل المحدد، وسيتم توفير تأمين صحي واجتماعي وسكن ومواصلات. يتم توفير هذه الفرص في المواقع العمل التالية:

طريق السويس.

طريق العين السخنة.

شيراتون هايبر ماركت.

محطات كهرباء تحت الإنشاء.

وظائف خالية في «جاست إتش آر»

وفقًا لوزارة العمل في إعلان التوظيف، تعلن شركة “جاست إتش آر” عن توافر 400 وظيفة شاغرة لعملة المخازن بشروط محددة. يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط وألا تتجاوز أعمارهم الـ36 عامًا. تفاصيل الفرص الوظيفية تشمل ما يلي:

10 ساعات عمل يتخللها ساعة راحة.

5 أيام عمل ويومان للراحة.

العمل بنظام الشفتات.

تأمين اجتماعي ومواصلات.

العمل في مستودعات أمازون بفرع القاهرة الشرقية هو الخيار الأول للوصول إلى طريق السويس.

تتوفر فرص عمل شاغرة في شركة “إيدن لإدارة المشروعات”

شركة “إيدن لإدارة المشروعات” تقدم 55 فرصة عمل متنوعة مع رواتب مختلفة حسب الوظيفة في التخصصات التالية، بينما أعلنت وزارة العمل في إعلان التوظيف أن شركة “فيجن لخدمات الأمن” تُوفر 750 وظيفة شاغرة. سيحصل الموظفون المقبولون على تأمين اجتماعي وسكن ومواصلات داخل العاصمة الإدارية. وتتضمن تفاصيل الوظائف المتاحة ما يلي:

وظائف خالية لـ عدد 700 فرد أمن

الشروط

مؤهل عال – متوسط.

من 8 إلى 12 ساعة عمل حسب الموقع.

السن: من 21 عامًا حتى 45 عامًا.

الراتب: 3300 جنيه حتى 5600 جنيه.

فرص عمل شاغرة في شركة “جراند سيرفس للأمن والخدمات”

تعلن وزارة العمل في إعلانها عن فرص عمل شاغرة في شركة “جراند سيرفس للأمن والخدمات” حيث تتاح 200 وظيفة لأولئك الذين يحملون مؤهل عالٍ أو فوق متوسط، وتكون أعمارهم بين 20 و48 عامًا. يتطلب العمل 12 ساعة يوميًا، وسيحصل المقبولون على تأمين اجتماعي وطبي، وتختلف الرواتب وفقًا لموقع العمل على النحو التالي:

في شهر أكتوبر، سيتم صرف راتب قدره 4000 جنيه، بالإضافة إلى توفير إقامة ومواصلات داخلية.

التعبير باللغة العربية: الساحل الشمالي: راتب يبلغ 3200 جنيه مصري، يشمل 3 وجبات يومية، إقامة وتوفير وسائل المواصلات.

العين السخنة: الراتب 4500 جنيه مع الإقامة.

وسط البلد: راتب 3500 جنيه.