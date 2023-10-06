استقبل الآن TOYOUR EL JANAH تردد قناة طيور الجنة الجديد على جميع الأقمار الصناعية

قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الموجودة حالياً وهي من أحب القنوات على الأطفال من جميع الأعمار، ولهذه الأسباب يتساءل الكثير من الناس عن تردد القناة وكيفية ضبط التردد، للاستمتاع بأغاني وبرامج دينية للأطفال، سنعرض عليكم من خلال هذا المقال جميع الترددات الخاصة بالقناة.

تردد قناة طيور الجنة

تعلم قناة طيور الجنة الاطفال تعاليم الدين الحنيف بشكل غير مباشر، وبطريقة سهلة ولطيفة، إليكم جميع ترددات القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11258.

اتجاه الاستقطاب: الأفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة تحميل القناة على الرسيفر

قم بالنقر في البداية على زر القائمة من الريموت الخاص بك.

اضغط على التركيب اليدوي، ثم اضغط إضافة قناة جديدة.

أضف إحداثيات القناة التي ذكرناها لك منذ قليل.

بعدها يتم حفظ القناة وتثبيتها على جهازك بسهوله.

معلومات عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تعتبر من افضل قنوات الاطفال ويتابعها عدد هائل من الأطفال في العديد من البلدان العربية، وتعرض القناة عدد كبير من البرامج واغاني الاطفال، وقد اشتهرت القناه بشكل كبير في الفترة الأخيرة وقد حققت شهرة واسعة، كما أن القناة تعرض محتواها بشكل مميز جدا بجودة عالية وصوت نقي.

ومن أهداف القناة تعليم الأطفال حروف وارقام ومبادئ وقيم بطريقه مبسطه وسهله تجعلهم لايملون ويحفظون هذه الكلمات بسهولة تجعلهم يشعرون بأنهم يلعبون مما يجعلهم أكثر هدوء في المنزل، وتتميز برامجها بالاعتماد على مقدمين اطفال لتسهل مخاطبه المتابعين الاطفال من خلال اطفال مثلهم، ويميزها أيضًا الجو العائلي حتي يري الأطفال أنفسهم من خلال أطفال مثلهم.