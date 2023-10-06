“مجانا” الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023.. موقع النيابة العامة

قامت الهيئة العامة المرورية بمصر بالإعلان عن مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين حتى يستطيعوا دفع كافة الرسوم المتعلقة بالمخالفات السيارة وهي خدمة إلكترونية تسهل على المواطنين انجاز خدماتهم، كما حددت الحالات التي يجوز فيها المصالحة،

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023

قامت الهيئة العامة للمرور المصرية بالإعلان عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2023من خلال موقعها الرسمي وذلك بعد كثرة التساولات من قبل المواطنين وتتمثل الخطوات فيما يلي:

اولاً قم بالدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

قم بالنقر على خانة «بيانات المرور»، التي توجد على يمين الصفحة.

اختر خانة الاستعلام عن مخالفات السيارة.

يجب أن تقوم بتسجيل رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف الأبجدية التي توجد أمام أو خلف سيارتك.

أنقر على خانةإجمالي مخالفات المرور، حتى تظهر لك قيمة المخالفات المستحق دفعها في الوقت الحالي.

مخالفات المرور 2023 التي يجوز التصالح فيها

هناك العديد من المخالفات المرورية التي يمكن التصالح عنها من قبل الهيئة العامة للمرور وستم ذلك في الحالات الآتية: