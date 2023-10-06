موعد نزول مكافأة الطلاب في المدارس 1445 عبر نظام نور للطلاب وولي الامر

موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس عبر نظام نور، قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس 1445 ولكن شملت بعض الفئات وليس جميعها ويرجع السبب في ذلك هو وجود الكثير من الطلاب الذين يرغبون في معرفة بداية موعد صرف المكافأة وذلك بعدما قامت العديد من الجامعات بتبكير موعد صرف المكأفاة، كما قامت الوزارة بوضع طريقة التسجيل والضوابط والشروط التي يجب الأخذ بها قبل التقديم في المنحة.

موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس عبر نظام نور

قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن موعد نزول مكافأة الطلاب المدارس عبر نظام نور، وذلك بعد توافق الشروط بالطلاب، فكما ذكرنا من قبل أن لن تعطى إلا لفئات معينة وليست جميع الفئات، وقد قامت الوزارة بتوزيع المنحة على الشهور الدراسية الآتية:

ستصرف مكافئة الطلاب في شهر أكتوبر: الخميس الموافق 26/10/2023

كما حددت الوزارة موعد المكافأة لشهر جمادى الأولى (مكافئة شهر نوفمبر): الإثنين 13-05-1445، الموافق 2023-11-27.

موعد المكافأة شهر ديسمبر: الأربعاء 14-06-1445، الموافق 2023-12-27.

بينما ستكون موعد المكافأة في شهر رجب: الأحد 16-07-1445، الموافق 2024-01-28.

بينما ستصرف المكافأة في شهر فبراير: الثلاثاء 17-08-1445، الموافق 2024-02-27.

أما عن موعد صرف المكأفاة في شهر رمضان ستكون يوم: الأربعاء 17-09-1445، الموافق 2024-03-27.

شروط استحقاق مكافأة الطلاب المدارس 1445

يوجد العديد من الضوابط والشروط التي يجب الأخذ بها عند التقديم على مكأفاة الطلاب لعام 1445 وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: