“نزل الان” تردد قناة الاهلي الجديد 2023 Al Ahly TV بجودة HD على النايل سات

تُصنف قناة الاهلى الرياضية ضمن أولى القنوات الرياضية الأفضل على الإطلاق بين سائر قنوات الرياضة مما أدى إلى كثرة مشاهديها ومحبيها في مختلف أنحاء العالم، كما تُعد قناة الأهلى هي البوابة الرئيسية لمشجعي ومحبي النادي الأهلى وكذلك بالنسبة لمحبي مباريات فريق الأهلى مع الفرق الأخرى، ومن هنا يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة القناة عبر أحدث الترددات لها فقد يمثل هذا الأمر بالنسبة لهم أهمية بالغة.

تردد قناة الأهلي الجديد عبر نايل سات

يمكنكم ضبط التردد على هذا التردد الجديد لمتابعة أبرز وأهم المحتويات التي تقدمها القناة ويأتي ذلك التردد على النحو التالي:

التردد،

القمر الصناعي، نايل سات.

معدل الترميز،

معامل تصحيح الخطأ، ⅚.

الاستقطاب، أفقي.

نبذة عن قناة الاهلي وأهم برامجها

تم إطلاق قناة الأهلي في يوم 6 أغسطس 2008 ثم قام الكابتن حسن حمدى بالإعلان عن افتتاح القناة رسمياً وبالفعل كان قد بدأ بث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات في يوم 12 مارس عام 2010، ومنذ ذلك التوقيت إلى الآن تمثل قناة الاهلي الرياضية مصدر أساسي لكافة أخبار الفريق الأهلى وهو الفريق الأول في كرة القدم، حيث تقدم تغطية كاملة لكافة مباريات الابطال سواء في كرة السلة أو كرة اليد أو حتى الكرة الطائرة فضلاً عن سلسلة مختلفة من الرياضات الأخرى.

أما فيما يتعلق بأهم برامج القناة برنامج البيت الكبير والذي يقوم على تقديمه الإعلامي إسلام الشاطر وتقدم كذلك برنامج السادسة للمذيع أحمد سمير، كذلك و برنامج الأبطال الذي يقدمه المذيع هيثم السعيد وغير ذلك العديد من المحتويات.