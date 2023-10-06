وداعاً ويندوز 10 ومرحباً بويندوز 11.. طريقة تحميل وتثبيت Windows 11 علي الكمبيوتر

يحتاج دائما مستخدمي أجهزة الكمبيوتر إلى الحصول على أحدث الإصدارات من البرامج والأنظمة التي يعملون من خلالها، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة وسرعة ممكنة من تلك البرامج والأنظمة، لذا سنتناول طريقة تحميل ويندوز 11 والتي تعد أحدث إصدار من شركة مايكروسوفت.

خطوات تحميل ويندوز 11 للكمبيوتر

نعرض لكم طريقه سهله ومبسطه جدا تستطيعون من خلالها تحميل الاصدار الجديد من ويندوز بكل يسر وتتمثل الخطوات كالآتي:

يوفر موقع skinscks الشكل الجديد لويندوز 11 لذلك يجب الدخول على الرابط التالي للحصول على النسخة الحديثة.

بعد الضغط على الرابط عليك الحصول على الثيم الجديد من خلال الضغط على أيقونة Windows 11 Dark Skinpack for win10 Dss.

انزل إلى نهاية الصفحة ثم اضغط أيقونة visit Download Page.

ينتقل بك الموقع إلى صفحة ثانية بها أيقونة حمراء اللون Download lite version for free، اضغط عليها للحصول على النسخة المجانية والتي بها إعلانات.

وفي حالة الرغبة في شراء النسخة الخالية من الإعلانات، بقابل بدفع 99 دولار اضغط على مربع Download full version.

اختر أيقونة التحميل باللون الأحمر الموجودة في أسفل الصفحة، وحمل كلمة المرور لتسجيلها أثناء التثبيت.

تحمل نسخة ويندوز 11

النسخة السابقة من ويندوز10 أصابت كثير من المستخدمين بالملل,، كما أنها تحمل أشكال جديدة مختلفة وغيرها من المميزات.

فالجدير بالذكر أن أول إصدار من ويندوز ظهر في عام 1985، تلا ذلك الكثير من الإصدارات والنسخ منها Windows 8 في عام 2012، وصولا إلى Windows 11 الذي حقق اكثر نسبة مبيعات، وأعلى معدل انتشار واستخدام.