استعلم الآن.. نتيجة مسابقة ٣٠ ألف معلم المرحلة الثانية 2023 بالرقم القومي

مع تزايد البحث من قبل المعلمين والأفراد الخاصة بالمنظومة التعليمية وذلك لمعرفة نتيجة مسابقة ٣٠ ألف معلم لذا قد قامت وزارة التربية والتعليم بالتصريح عن ذلك وذلك للعمل على سد العجز التي تعاني منه المنظومة التعليمية وبالتالي فقد أعلن الجهاز المركزي الخاص بالتنظيم والادارة عن فتح باب التظلم الخاص بذلك وهذه المدة ستكون أسبوعين لذا سنقوم بتوضيح الأمر وبيان كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة ٣٠ ألف معلم في جميع المحافظات وشروط القبول.

نتيجة مسابقة ٣٠ ألف معلم لسنة 2023 بالرقم القومي

يبحث العديد من الأشخاص على كيفية معرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم لذا فقد قام المركز الخاص بالتنظيم والإدارة بالتصريح وبيان الوظائف الخاصة بالمعلمين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية ويمكن لجميع من يبحثون عن النتيجة معرفة ذلك عن طريق الآتي :

يجب الذهاب أولا إلى بوابة الوظائف الحكومية.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على نتيجة مسابقة ٣٠ ألف معلم.

يضغط على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص به ورقم التقديم.

وأخيرا الضغط على أيقونة الاستعلام لكى يقوم بمعرفة نتيجته.

شروط القبول الخاصة في مسابقة ٣٠ ألف معلم

يجب توافر بعض الشروط لكى يتم القبول في المسابقة وهذه الشروط تتمثل في الآتي: