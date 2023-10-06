الاستعلام عن أهلية استحقاق دعم ساند 1445.. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

دعم ساند من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية إلى المواطن السعودي وكذلك الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، وذلك من أجل مساعدتهم على عيش حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار، المميز بخصوص دعم برنامج ساند أنه يمكن الإستعلام عن أحقية الاستحقاق بشكل إلكترونى، وذلك في حالة التقدم بطلب الحصول على مساعدة فور استيفاء الشروط.

الاستعلام عن أهلية استحقاق دعم ساند

عملية الاستعلام بسيطة وتتم من خلال خطوات أسهل وأبسط ما يكون وتتمثل في الآتى:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التأمينات الإجتماعية.

إختيار أيقونة بوابة العملاء.

بشكل تلقائي الموقع سوف ينتقل إلى صفحة جديدة.

إختيار أيقونة التحقق من الأهلية.

إختيار أيقونة التالى.

القيام بإدخال رقم بطاقة الهوية سارية الصلاحية في المكان المحدد.

ظهور رمز للتحقق أمام المستخدم.

يعاد كتابته مرة ثانية على الموقع.

النقر على كلمة تحقق.

ظهور طبيعة الطلب من كون المتقدم مستحق ام لا.

شروط استحقاق دعم ساند

لضمان قبول طلب المتقدم يجب أن تتأكد من توافر كافة لائحة الشروط التى تتمثل فى الآتى: