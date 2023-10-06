العشبة التي أدهشت الجميع.. بذور صغيرة مفعولها سحري هترجعلك شبابك حتى لو عمرك فوق ال70

تظل التجاعيد أحد المشاكل الشائعة التي يعاني منها عدد كبير من السيدات، خصوصاً في وطننا العربي، وذلك بسبب جفاف الطقس في تلك البلدان، مع عدم الالتزام بشرب كميات مناسبة من الماء بشكل يومي، مما يجعل البشرة تبدو أكبر سناً من العمر الحقيقي، ويمكن حل تلك المشكلة من خلال الاستعانة ببعض الحلول، مثل منتجات العناية بالبشرة أو من خلال عمليات شد الوجه، ولكن تبقى تلك الحلول مقصورة على فئات معينة دون غيرها، لذلك سنعرض لكم وصفة كريم بذور الكتان للبشرة.

كريم بذور الكتان للبشرة

تستعين العديد من الشركات المختصة بصناعة منتجات العناية بالبشرة بتلك البذور، وذلك بسبب قدرتها الكبيرة على معالجة مشكلة التجاعيد، حيث تساعد في إعطاء البشرة مظهر أصغر من العمر الحقيقي، ويمكن تحضير تلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من بذر الكتان.

2 ورقة من عشبة ورق الغار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جل الصبار.

قرص من فيتامين E.

مقدار كوب من الماء.

خطوات التحضير

يتم تحضير كريم بذور الكتان للبشرة عن طريق الخطوات الآتية:

يوضع بذر الكتان وأوراق الغار في وعاء به مقدار كوب من الماء.

يرفع الوعاء على نار هادئة ويترك حتى يغلي.

يترك الوعاء على النار بعد الغليان لمدة 5 دقائق قبل أن يتم رفعه.

باستخدام مصفاة يتم تصفية الخليط وهو ساخن.

يضاف الفيتامين وجل الصبار وزيت الزيتون إلى ذلك الخليط مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي.

يحفظ الخليط الذي تم تحضيره في برطمان نظيف ومحكم الغلق.

خطوات الاستخدام

يستخدم كريم بذور الكتان للبشرة بالطريقة التالية:

وضع كمية من الخليط على البشرة بعد تنظيفها جيداً بالماء الفاتر، ثم يترك ذلك الخليط لمدة 20 دقيقة، قبل أن يتم تنظيفه بالماء الفاتر، مع ضرورة التوقف فورا عن استخدام الكريم في حال ظهور أعراض الحساسية.